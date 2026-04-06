日本銀行は4月の地域経済報告で、全国の9地域すべてで景気判断を据え置きましたが、企業からは中東情勢の影響を懸念する声も相次いでいます。地域経済報告、いわゆる「さくらレポート」は、日銀が全国9つの地域の景気判断をまとめたものです。今回は、すべての地域で「緩やかに回復」「持ち直し」「緩やかに持ち直し」などとする景気判断を据え置きました。しかし、中東情勢の影響も出始めていて、企業からは「ホルムズ海峡経由で