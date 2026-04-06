ミラノ五輪の涙の銀メダルから世界選手権でのリベンジ金メダルへ。最高の形で現役を引退した女子フィギュアの女王の栄光の影には、幼少の頃から師事し“厳しめのママ”と慕う名コーチとの知られざる“冷戦”があった。【写真】この記事の写真を見る（3枚）リンクに送り出した「第2の母」日本時間3月28日、チェコ・プラハ「O2アリーナ」。彼女は4歳から立ち続けた氷を真っ直ぐに見つめていた。21年間の競技生活が、あと4分で幕