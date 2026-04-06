タレントの渡辺満里奈（55）が、3日に更新されたタレント・SHELLY（41）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。子供たちへの性教育について語った。動画で渡辺は自身の更年期の症状について赤裸々にトーク。若い人にもホルモンの周期や心のバランスなど、早いうちから自分の体について知ってほしいと訴えた。SHELLYに「娘さんに、そういう体の話とか気持ちの話ってする機会多いですか？」と聞かれると「小さい時から自分の体につ