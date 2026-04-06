日本テレビ系「おしゃれクリップ」が５日に放送され、俳優の山崎育三郎、井桁弘恵がＭＣを務めた。この日は、俳優・梅沢富美男がゲスト。父として、子どもたちとの関係性を聞かれると、梅沢は「変な親父ですよ。子どものときに連れていってあげる所にも、連れていってあげられなかったからね…」と申し訳なさそうに振り返った。梅沢は「お父さんとしての役割はなかなか、しなかったから」と話したが、長女は手紙で、幼いと