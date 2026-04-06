東日本大震災の発生15年にあたり、福島県を訪問中の天皇皇后両陛下と愛子さまが先ほど、犠牲者を悼んで花をたむけられました。【写真を見る】天皇皇后両陛下と愛子さま福島・双葉町で供花“原発がある町”今も多くの住民が帰還叶わず【東日本大震災から15年】先ほど午後4時前、天皇ご一家は双葉町の施設「東日本大震災・原子力災害伝承館」に到着されました。福島第一原発のある双葉町は震災から15年が経った今も多くの住民が