イラン情勢をめぐり、高市総理大臣は参議院予算委員会で、イランとの首脳会談を調整していることを明らかにしました。高市総理：イラン側に適切な対応は求めてきております。首脳間の対話についても、適切なタイミングで行うための準備を行っております。高市総理はイランとの首脳会談について、「段取りをつけている」と述べました。また、イランとの交渉期限を設定したアメリカのトランプ大統領については、「電話会談ができるか