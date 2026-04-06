使い終わったマンホールを“販売”するという、大府市のユニークな取り組みが注目を集めています。レアなデザインや使用の歴史が評価され、思わぬ需要も。インフラ維持の新たな財源としての可能性にも迫ります。 ■ユニークな取り組み“マンホールの販売” 大府市役所の倉庫には、使い終わったマンホールが数多く保管されていました。大府市役所の担当者：「大府市としては初めて、使