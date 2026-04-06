犬が人に飛びかかるリスク 1.犬が怪我を負うことがある 犬が人に飛びかかると、犬が怪我を負うことがあります。 飛びかかった後、着地に失敗してしまい、捻挫・脱臼・骨折などの怪我を負うことがあります。 脱臼や骨折などの大怪我を負ってしまった場合は、手術が必要になったり、長い通院が必要になったり、大変なリハビリも行わなければならなくなってしまうことがあります。 嬉しくて楽しくて犬が人に飛びかかってしまう