K-ビューティーを体験できる韓国発のポップアップイベント「1％ SELECT STORE TOKYO （ワンパーセント セレクトストア トーキョー）」が、4月2日（木）〜4日13日（月）の期間限定で開催。4月3日（金）には、韓国を中心に活躍するトップクリエイターを表彰するアワードプログラム『Korea YouTuber’s Excellence Awards 2026 Tokyo』が実施された。この中で、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロ、韓国ビューティークリエイ