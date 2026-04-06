東映ジョイ・エンタテインメントは、T・ジョイ系列劇場でAmazon Pay決済を利用することで、映画鑑賞コードや「とんがりコーン」が当たる抽選を開始した。期間は5月10日まで。 期間中、「KINEZO」または「キネパス」アプリから、Amazon Payを利用してT・ジョイ系列劇場の映画鑑賞チケットを購入することで、抽選に参加できる。なお、100組200名に映画鑑賞コードが、5名に「とんがりコーン」40個