エンジンの故障で欠航が続いていた酒田港と飛島を結ぶ定期船は、きょうから代わりの船による運航が始まりました。あす以降、１日１往復が運航されます。 【写真を見る】あす以降、1日1往復運航定期船「とびしま」の代替船がきょう運航開始エンジン故障の影響で運休続いていた酒田～飛島間の定期航路（山形） 酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、先月２６日にエンジンが故障し物資と旅客の輸送ができない状況が続