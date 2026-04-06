Shokz Japanは6日、オープンイヤー型のフルワイヤレスイヤホン「OpenFit Pro」を4月22日に発売すると発表した。価格は3万9880円で7日から予約受付を開始する。 6日に行われた発表会には、アンバサダーを務めるサカナクションの山口一郎も駆けつけ、同社製品に対する想いなどを語った。 フラッグシップモデル「OpenFit Pro」 22日に発売される「OpenFit Pro」は、同社のオープンイヤ}