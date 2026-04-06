明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、モンテディオ山形は、きのうアウェーで八戸と対戦し、６試合ぶりの白星をあげました。 ５連敗中のモンテディオは、今シーズンからＪ２に昇格した八戸と対戦しました。 試合は序盤からモンテディオが積極的に攻撃を仕掛けます。 試合が動いたのは前半３７分。土居のフリーキックに、頭で合わせたのが高橋。今シーズン初スタメンの高橋が６試合ぶりとなる先制点