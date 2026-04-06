全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池尻大橋のワインバー『EIFFEL（エッフェル）』です。ていねいな手仕事から生まれるワインと料理を寒くなってくると、メニューに熱々の料理が加わる。ココットにたっぷりの「ポトフ」は、農薬や肥料に頼らない野菜が主役。ふたを開ければ大根や白菜など日本の野菜がぎっしりと顔をのぞかせた。ポトフ（2人前）4800円、ワイン グラス11