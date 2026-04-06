インテルは現地時間5日に行われたセリエA第31節でローマを5−2で下した。ホームの声援を受けるインテルは開始直後にラウタロ・マルティネスのゴールで先制すると、一時追い付かれるも45＋2分にハカン・チャルハノールが衝撃的なロングシュートを叩き込んで勝ち越しに成功。後半にはラウタロ、マルクス・テュラム、ニコロ・バレッラがネットを揺らし、5−2でリーグ戦4試合ぶりの白星を手にした。この試合では心温まる一幕も。