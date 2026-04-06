北海道稚内市の沖合で４月４日、ダイバー９人が一時行方不明になった事故で、ツアー会社が取材に応じ、「船長が見ていた方向とダイバーが浮上した場所が逆だった」と話しました。こちらは第一管区海上保安本部が６日に公開した映像です。棒状のものにつかまったダイバーの集団が救助される様子が映っています。４日午前１１時ごろ、「稚内市宗谷岬沖・弁天島でダイビングをしていたダイバー９人が予