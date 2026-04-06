6日午後、長岡市の市道でクマを目撃したという通報があり、警察では付近の住民らに注意を呼びかけています。 長岡警察署によりますと、6日午後4時前、通行人から長岡市巻渕4丁目の市道で体長約1mのクマ1頭を目撃したと通報がありました。クマは南の方向に歩いていったということです。 クマが目撃された場所の付近に民家があることから、警察では市と連携して住民に注意を呼びかけています。