２０２６年で創立１５０周年を迎える北海道大学が、北広島市のエスコンフィールドで初めて入学式を開催しました。北広島市にあるエスコンフィールド。客席にいるのは野球ファンではなく、大学の新入生たちです。北海道大学創立１５０周年を迎える年を記念して、クラーク博士のゆかりの地である北広島市で初めて北海道大学の入学式が開催されました。（新入生戸上棋里矢さん）「私たちはク