春の陽気に恵まれた5日、県内各地でイベントが開かれ、家族連れでにぎわいました。 長崎市では、唐八景公園で最後となる「長崎ハタ揚げ大会」が行われました。 春風を受けて、空高く舞う「ハタ」。 長崎市の唐八景公園では5日、春の風物詩「長崎ハタ揚げ大会」が行われました。 長年続く恒例行事ですが、交通アクセスの課題や空中でハタの糸を切り合う「ハタ合戦」の出場者が減少したことなどを理由に、唐八景での開