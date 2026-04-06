YouTuber・ゼパさんのX（旧Twitter）アカウントは4月6日、投稿を更新。ゼパさんの急逝を報告したところ「まじで言ってる？」「嘘であってください」といった声が寄せられています。【投稿全文】人気YouTuber・ゼパが急逝「ゼパちゃん、行かないで…」同アカウントは「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました。急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます」と報告。また「葬儀におきましては親族の