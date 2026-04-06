試合に向けた準備中にも大谷はファンを思うことを忘れていなかった(C)Getty Images悪天候の最中で、大谷翔平は異彩を放った。現地時間4月5日に行われた敵地でのナショナルズ戦を前にした一幕だった。あいにくの雨によって、試合開始に遅れが生じる中、大谷はグラウンド上で投球練習を実施。約70メートルの遠投など馴染みのあるルーティンをこなした。【動画】月まで飛ばした！？大谷翔平、バックスクリーン右への豪快弾をチェ