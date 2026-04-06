ロゼットは、ロングセラー角質ケアブランド「ロゼットゴマージュ」から、一昨年、昨年に引き続きサンリオの人気キャラクターとコラボレーションしたオリジナルデザインの「ロゼットゴマージュ クリアピール」「ロゼットゴマージュ ブライトピール」を数量限定で発売する。今回は「クロミ」「ウサハナ」のパッケージで登場。5月25日から全国のドラッグストア、バラエティショップ（一部店舗を除く）、ロゼットの各公式オンラインシ