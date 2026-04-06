インタビューに応じるみずほ信託銀行の笹田賢一社長みずほ信託銀行の笹田賢一社長（57）は6日までに共同通信のインタビューに応じ、創業者やその親族が経営する「オーナー企業」の支援強化に向けて、みずほフィナンシャルグループ内の証券会社と銀行と、顧客の課題を解決する新組織を2026年度中に設立する方針を示した。オーナー企業は後継者不足や、経営者個人の資産運用などに支援ニーズを抱える場合が多い。新組織は、みず