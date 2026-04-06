お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が28日、自身のインスタグラムを更新。長女、次女と原宿でデートしたことを報告し、3ショットを公開した。「原宿長女次女と3人デート」とつづり、竹下通りでの3ショットなどを公開。「何十年後、エモくなりそうな写真たくさん撮れました」とうれしそうにつづった。「クレープ受け取ってすぐ食べちゃうの可愛い。歩きながら食べちゃうの可愛い。結局端っこ行って食べちゃうの可愛