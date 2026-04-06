高市早苗首相が4月5日にXを更新。「石油製品“ナフサ”の供給が6月には難しくなる」という報道について、明確に否定した。【写真】「品位がなさすぎる」物議を醸した高市首相の“絶叫ダンス”姿イランのホルムズ海峡封鎖により、安定供給に懸念が生じ始めている“ナフサ”。報道番組でも取り上げられるなどさまざまな指摘がされているが、高市首相はXに《「日本は6月には供給が確保できなくなる」という指摘は事実誤認であり、