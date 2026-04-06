元フジテレビでフリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が5日、自身のインスタグラムを更新。初のNHKレギュラーが決まったことを報告した。「今週火曜日、4月7日からスタートするNHK・Eテレ『心おどる犬ワールド』で、司会を務めさせていただくことになりました！」と報告した。「幼い頃の夢は獣医さん、愛読書は犬の図鑑だった私にとって念願の動物番組お話をいただいたときは嬉しくて、すぐに家族に報告してしまいました」