私たちの生活に欠かせない電気やガソリンですが、政府は今後、どういった対応を考えているのでしょうか。「節電・節約要請どうなる」「年内分は確保？石油の調達は」の2つのポイントについて、フジテレビ経済部・丹羽うらら記者に聞いていきます。──まず1つ目について、高市総理は先週から節電や節約について、「あらゆる可能性を排除しない」と発言しているが、今後の対応について6日の国会でどんな説明をした？高市総理は、備