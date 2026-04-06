元テレビ東京アナウンサーの大橋未歩（47）が6日、インスタグラムを更新。人生初のギックリ腰を明かした。ストーリーズを更新し「人生初ギックリギックリ侮ってた」と明かした。「トイレ行くの10分かかる自分のパンツがかがまないといけない引き出しでとれなくて夫の泣く泣く履いてる今は誰も私を笑かせないでください」と注意喚起を行った。大橋は17年12月に、上出氏は22年にテレ東を退社。23年3月、4月から夫婦で米ニ