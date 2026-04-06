医学部の合格者は、本当に優秀なのか。元東京大学健康管理センター教授の坂本二哉さんは「単に試験に受かっただけの者は真のエリートではない。いまの歪んだ医学教育は、医療の質を根底から破壊している」という――。（第1回／全2回）※本稿は、坂本二哉『戦慄の東大病院』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki■仲間を拒む医学生が患者