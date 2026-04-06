脳の刷り込みから解放されるにはどうすればいいか。医師の和田秀樹さんは「『エビデンス』に基づいていても、すべて信じるべきではない。マジョリティの意見を受け入れることは個体差を軽視することになる」という――。※本稿は、和田秀樹『ストレスの9割は「脳の錯覚」』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／JGalione※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JGalione■エビデンスは疑ったほうがいい