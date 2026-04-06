持ち帰り弁当店が祖業。日本の外食産業で初めて時価総額1兆円を超えた企業。介護事業やスーパーマーケット運営なども行なっている『週刊プレイボーイ』で連載中の「坂本慎太郎の街歩き投資ラボ」。株式評論家の坂本慎太郎とともに街を歩き、投資先選びのヒントを探してみよう。金のなる木はあなたのすぐ近くに生えている！今週の研究対象ゼッテリア（ゼンショーHD）前回に引き続き、東京・中野エリアを歩いていると、ロッテリア