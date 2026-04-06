4月4日、音楽ユニット・YOASOBIの公式Instagramが更新され、同日に出演した音楽イベント「CENTRAL MUSIC AND ENTERTAINMENT FESTIVAL」でのステージショットが公開された。2人の“激変ぶり”に、ファンから驚きの声が上がっている。同イベントは、Kアリーナ横浜や赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨海パークといった横浜を代表する4会場を舞台に、それぞれ異なるテーマのライブが同時進行でおこなわれる都市型フェス。4月3日から3