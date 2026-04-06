ガールズグループKISS OF LIFEが、10か月ぶりとなるカムバックの心境を語った。KISS OF LIFEは4月6日、ソウル・龍山（ヨンサン）区のブルースクエアで2ndシングル『Who is she』のリリース記念ショーケースを開催した。【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”2023年7月5日にデビューしたKISS OF LIFEは、ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルからなる4人組ガールズグループで、デビュー前から各メンバーの華やかな経歴で大