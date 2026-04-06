アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＲＳＣ）無敗を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝が、６月１０日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５７」でプロデビュー戦となるスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）６回戦に臨むことが６日、発表された。都内で会見した藤木は「デビュー戦に向けて、日々練習をしっかりや