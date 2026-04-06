東京ドイツ村（千葉県袖ケ浦市）では、色とりどりのチューリップ畑が見ごろを迎えている。今シーズンは「昨年の３倍」という広大な６０００平方メートルの敷地に、約２６万株の「過去最大規模のチューリップ」による絶景を作り出している。３月のプレオープン期間を経て、すべての品種が咲き揃う光景は、まさに「地上に現れた虹」そのもの、だという。■ 【圧巻の視覚体験】死角なし、６０００平方メートルのカラーじゅうたん