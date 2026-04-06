日本ラグビー協会は６日、ラグビーＷ杯２０３５年大会の再招致に向け、小池百合子東京都知事を表敬訪問した。日本協会からは、土田雅人会長と岩渕健輔専務理事、元日本代表のＳＨ流大が出席。土田会長は「今回のラグビーＷ杯を応援いただきたく、何卒よろしくお願い致します」と、２０１９年大会以来の再招致へ、小池都知事に呼びかけた。小池都知事と土田会長の対面後は、４氏で「ＮＯＳＩＤＥＳＰＩＲＩＴ」のボードを持