スピードスケート女子で今季限りで現役を引退した高木美帆さんが６日、都内で記者会見を行った。女子最多五輪通算１０個のメダル獲得、日本勢初の世界選手権オールラウンド部門優勝など数々の歴史を刻んできたレジェンドはこの日髪をまとめ、全身白でコーディネートしたパンツスーツスタイルで登場。時折笑顔を交え、スケートへの思いを語った。以下、高木美帆さん引退会見での主な一問一答―今の気持ちは？現役を退くという