山形県内は6日、各地で気温が上がり、山形でことし最高となる24.6度を記録しました。こうした中、山形地方気象台は6日、気象台のサクラが満開になったと発表しました。平年より12日、去年より8日早い満開です。山形市内は午前中から日差しが差し込む穏やかな一日となりました。こうした中、山形地方気象台は6日、敷地内に植えられたサクラの標本木が満開になったと発表しました。平年より12日早く、去年より8日早い満開です。山形