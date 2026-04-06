最新の全国映画動員ランキング（4月3日〜5日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週から順位の入れ替わりはあったものの、新作の登場は無く、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員21万3000人、興収2億7600万円をあげ、6週連続の1位を保持した。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル昨年公開の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』に続き、2年連続でのV6達成となっている。公開38日間の累計成績は