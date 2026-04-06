◇PrimeVideoBoxing15WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位フアンフランシスコ・エストラダ《12回戦》同級2位・那須川天心（2026年4月11日両国国技館）プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳）と同級挑戦者決定で対戦する、元世界2階級制覇王者で同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）が6日、都内のジムで練習を公開した。力強いサンドバッグ打ちやパンチング