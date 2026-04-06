栃木県足利市松田町の松田川ダムが今年で完成３０年を迎えるのを記念し、高圧洗浄機を使ってダムの壁面に巨大な侍を描くプロジェクトが進められている。完成は１０日の予定で、約２年間楽しめる。県が独清掃機器メーカーケルヒャーの日本法人に依頼して実現し、今月２日には制作の過程が報道陣に公開された。ドイツ本社のメンバー３人がダムの壁面にロープでつり下げられ、高圧洗浄機を用いて制作に励んでいた。同社によると