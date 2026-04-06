熱烈なAKB48の「推し活」で知られる、にしたんクリニック・西村誠司社長が6日、「AKB48を13年間支えた向井地美音さんの卒業コンサートこれからの活躍も応援してます！」と題してTikTokを更新。3日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた向井地美音の卒業コンサート「〜私の夢は、AKB48〜」（supported byにしたんクリニック）をリポートした様子を投稿した。【写真】アンコールで涙を流す向井地美音同社長はAKB48に13年在