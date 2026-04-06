中高生の子どもを持つ世の中のお父さんたちは、子どもとのスマホのやり取りについてどのように感じているのでしょうか。KDDI株式会社（東京都港区）が実施した「親子」に関する調査によると、約4割が「書いた文章を消したり、送るのをやめた経験がある」と回答し、距離感の測り方に葛藤する父親が多数派であることが浮き彫りとなりました。【画像】子どもからの「塩対応」をお父さんたちはこんな風に感じています調査は、中学生・