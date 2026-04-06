スポーティ感を高める外観、そして走行性能アップも期待近年のクルマ選びにおいては、環境性能だけでなく、デザインや走行性能、さらには個性を引き出せるカスタマイズ性も重視されるようになっています。そうした流れの中で、長年にわたり進化を続けてきたトヨタの「プリウス」は、時代のニーズに応えるモデルとして存在感を示し続けています。【画像】超カッコイイ！ これが“スポーティ”なトヨタ斬新「プリウス“GR仕様”