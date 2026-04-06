次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。今回は、自己中心的な義母の信じられない発言です。小学生になり忙しくなった2人の孫と電話ができなくなったことに義母さん、大ブーイング。そこで提案したのが週1回のビデオ通話。義母「そろそろ2人だけでおばあちゃん家に遊びにきたら？」ある日のビデオ通話で