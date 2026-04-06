都玲華のスタッフ運営による公式インスタグラムが更新された。「こんばんは」「いつも沢山の応援をありがとうございます」「最近のミヤコレです」と、最新ショットとともに近況が報告された。【写真】満開の桜の下でジャンプ！ 元気いっぱいの都玲華（全4枚）「まだまだ成長途中ではありますが日々努力を重ねながら前向きに取り組んでおります」と現状を説明。さらに「プレー面でも少しずつ変化が見られ、今後のさらなる成長が楽し