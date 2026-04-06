俳優のチュ・ジフン、ハン・ヒョジュが出演する韓国ドラマ『支配種』（全10話）が、あす7日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週火曜 後8：00〜10：10 ※2話連続）【動画】「黒幕は誰だ？」チュ・ジフン×ハン・ヒョジュ『支配種』本予告同作は大統領テロ事件の犯人を暴くため、元軍人のウ・チェウン（チュ・ジフン）が、人工培養肉の技術によって新