先週（3月30日週）の値動き：NY金は約3ヶ月ぶりの安値から反発、国内金価格は3月は月足下落の一方で四半期ベースでは続伸 NY金、約3ヶ月ぶりの安値から反発 先週（3月30日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週足で5週間ぶりに反発した。4月3日の米国市場はイースター（復活祭）のグッド・フライデー（聖金曜日）の祝日で休場となったため、4営業日となった。4月2日のNY金の終値は4,6