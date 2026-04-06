東京市場まとめ 1.概況 日経平均は82円高の53,205円と続伸して取引を開始しました。値がさ株の人工知能（AI）や半導体関連銘柄に買いが入り、序盤から堅調な推移となりました。前引け間近に、上げ幅を拡大した日経平均は11時24分に915円高の54,039円で、この日の高値をつけました。節目の54,000円を超えたこともあり、後場は利益確定の売りが出たことで上げ幅を縮小して始まりました。徐々に持ち直したものの、依然として不透明