新年度予算案をめぐり、与野党が採決の前提となる締めくくりの質疑をあす、おこなうことで合意しました。これにより、予算案はあす成立する公算が大きくなりました。自民・立憲民主両党の参議院国対委員長はきょう午後、新年度予算案をめぐり国会内で会談しました。会談では立憲側が予算が成立したあとも、高市総理が出席する集中審議をおこなうことを要求し、自民側は受け入れました。これにより、与野党はあす、予算案採決の前提